  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi

Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 28 ilde terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların imha edildiğini açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı
Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın''
Şeyma Subaşı öyle bir gelinlik giydi ki gören ''hiç giyinmeseydin'' dedi
Murat Övünç'e koruma ordusu
Hamile kadın öldürüldü, bebeği kurtarıldı
Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu
Adliyede Can Atalay arbedesi
Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi