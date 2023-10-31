Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi Hainlerin 28 ildeki sığınakları imha edildi 31 Ekim 2023 Salı Saat: 09:25 Güncelleme: 31 Ekim 2023 Salı 09:26 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında, 28 ilde terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı sığınakların imha edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65409df8f2bc702855798253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı Beşiktaş Başkanlığı için bir aday daha Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: ''Kaybedilmiş koltuğun neyinin kavgasını yapacaksın'' Şeyma Subaşı öyle bir gelinlik giydi ki gören ''hiç giyinmeseydin'' dedi Murat Övünç'e koruma ordusu Hamile kadın öldürüldü, bebeği kurtarıldı Yine bir KYK yurdu, yine bir asansör kabusu Adliyede Can Atalay arbedesi Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi