Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainlerin inine girildi: Onlarca silah ele geçirildi Hainlerin inine girildi: Onlarca silah ele geçirildi 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 16:37 Güncelleme: 12 Temmuz 2024 Cuma 16:37 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6691317f0765adf47e01e633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşı zammını açıkladı Eti Krom'un patronundan işçilere tehdit: ''Kapının önüne koyarım'' İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürüp, cesedini 6 parçaya böldü THY'den sanatçılara ''valiz'' eziyeti Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı Ege Denizi'nde yerli balıkların yerini egzotik türler aldı Kebabın başkentinde ''bedava'' izdihamı İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var