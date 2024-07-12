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  4. Hainlerin inine girildi: Onlarca silah ele geçirildi

Hainlerin inine girildi: Onlarca silah ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen Bozdoğan-49 operasyonunda 36 adet AK-47 Piyade Tüfeği ele geçirildiğini duyurdu.

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