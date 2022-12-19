Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainlerin korkuyu rüyası Boran ortaya çıktı Hainlerin korkuyu rüyası Boran ortaya çıktı 19 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 14:55 Güncelleme: 19 Aralık 2022 Pazartesi 14:55 Milli Savunma Bakanlığı, iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan, 105 milimetre havadan taşınabilir hafif çekili obüs sistemi 'Boran'ın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a0512bb4334d36ec4e2823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü kayak merkezinde beklenen kar yağışı başladı 42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı antalya-ahsap_heykellerin_en_buyugu_4_metre_en_kucugu_5_santim Oğlunu öldürüp, cesedi valize sığdıramayınca oraya atmış Bankacılığı bıraktı, hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu Direksiyon başında kalp krizinin belirtileri belli oldu Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı -25 derecede vatan nöbetindeki Mehmetçik böyle görüntülendi