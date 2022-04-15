Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainlerin ölüm saçan cephanesi ele geçirildi Hainlerin ölüm saçan cephanesi ele geçirildi 15 Nisan 2022 Cuma Saat: 13:10 Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam arama-tarama faaliyetleri sırasında bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6259448ff34d4f72eb681d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gönüllü temizlik Rusya'nın saldırıları boş araziyi mezarlığa çevirdi Nejat İşler'in olaylı gecesi... Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Hande Fırat’tan canlı yayında tepki çeken çıkış Davutoğlu’ndan ''Binali Yıldırım'' göndermesi Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kuaföre parayı ödemeden kaçtı Dilencinin üzerinden servet çıktı: 26 bin 300 lira ve 2 bin TL'lik market çeki Biden'dan kürsüde şoke eden hareket Kurduğu sistemle fatura derdinden kurtuldu! Elektrik ihtiyacını böyle karşılıyor