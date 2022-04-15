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Hainlerin ölüm saçan cephanesi ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam arama-tarama faaliyetleri sırasında bir sığınakta terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi.

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