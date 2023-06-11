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  4. Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü!

Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü!

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Bugün Suriye topraklarından Türkiye'ye roketle saldıran bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen "meşru müdafaa atışlarıyla" bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist öldürüldü.

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