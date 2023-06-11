Anasayfa Video Galeriler Gündem Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü! Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü! 11 Haziran 2023 Pazar Saat: 22:00 Güncelleme: 11 Haziran 2023 Pazar 22:00 Bugün Suriye topraklarından Türkiye'ye roketle saldıran bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen "meşru müdafaa atışlarıyla" bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648619c78d72902782504f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın kılığında dolaşan erkek polise yakalandı Kurban Bayramı öncesi şap alarmı! Hayvan giriş çıkışları yasaklandı Altın fiyatları rekor kırdı, vatandaş çözümü bunda buldu! Konut balonu sönüyor mu? Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler Kabe örtüsü 3 metre yukarı kaldırıldı Bu sahilde yüzme bilen ''erkekler'' bile boğuluyor (!) Türkiye'nin 6 aylık gizli cenneti kamerada... Yılın yarısında görme şansınız yok! Hadise'den cesur dans şov... İzleyen başa sarıp tekrar izledi