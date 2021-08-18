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Haiti depreminde ölü sayısı yükseliyor

Haiti'de cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1941'e yükselirken, yaralı sayısı 9 bin 900'ü aştı.

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