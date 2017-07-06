  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Temmuz 2017 19:45

Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı

KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 72 yaşındaki Türk sinemasının usta oyuncusu Hakan Balamir son yolculuğuna uğurlandı.

Video Galeri
Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar
Emekli öğretmenin cesedini çıkarmak için maske taktılar
Video Galeri
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Şehit uzman çavuş kuzeniyle aynı kaderi paylaştı
Video Galeri
Müşterilerin kartlarını kopyalayan garson bilgileri 100 liraya sattı
Müşterilerin kartlarını kopyalayan garson bilgileri 100 liraya sattı
Video Galeri
Pilottan kuleye balon uyarısı
Pilottan kuleye balon uyarısı
Video Galeri
Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar
Otomobilden 5 kilo altın çalarak kayıplara karıştılar
Video Galeri
Erdoğan ile canlı yayın yaptı
Erdoğan ile canlı yayın yaptı