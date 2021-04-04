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  4. Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması

Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayınında 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

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