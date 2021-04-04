Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması 04 Nisan 2021 Pazar Saat: 21:40 SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, canlı yayınında 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606a082ae6fd2506bd47dbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıyla ilgili merak edilen soruya yanıt Türk Sahil Güvenlik'ten Yunanistan'a suçüstü! Havadan böyle görüntülendi Survivor adasında aşk bombası! Aleyna'nın itirafları olay oldu Kısıtlama saatinde mehter marşıyla kız istediler! CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde Sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu bu hale getirdiler!