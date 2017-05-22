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  3. 22 Mayıs 2017 16:45

Hakan Çalhanoğlu'nun çifte mutluluğu

Hakan Çalhanoğlu futboldan men cezasının dolduğu gün dünya evine girdi. Milli futbolcunun, nişanlısı Sinem ile hayatını birleştirdiği düğünde takım arkadaşları da yer aldı. Leverkunsenli futbolcular sahnede hünerlerini sergiledi.

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