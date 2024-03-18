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Hakan Fidan'dan Kurtlar Vadisi itirafı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medyada kendisi için yapılan ''Kurtlar Vadisi'' ve ''Abdullah Çatlı'' editleri hakkında ilk kez konuştu.

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