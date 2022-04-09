Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı 09 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:15 Spor yazarı Mehmet Demirkol, programında konuk ettiği Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. Küçükçağlayan, "Söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesi gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62514eb3d3f69958805c8c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' Metrobüs'te akıl almaz anlar: ''Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım'' İzmir'in ''Kolpaçino'' kumarhanesi Ramazan'da da mesaideydi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''6'lı masada PKK var'' İstanbul'da tebliğcilere şok tepki: ''Çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin'' Canlı yayında ilginç anlar: ''Yahu program sahur programına döndü''