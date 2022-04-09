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  4. Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı

Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı

Spor yazarı Mehmet Demirkol, programında konuk ettiği Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. Küçükçağlayan, "Söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesi gündem oldu.

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