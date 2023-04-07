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  4. Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü televizyonca Acun Ilıcalı'nın depremzede çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte taktığı saat tartışılmaya devam ederken Hakan Ural, Ilıcalı'nın koluna taktığı saatin fiyatını ağzından kaçırdı.

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