Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 12:35 Ünlü televizyonca Acun Ilıcalı'nın depremzede çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte taktığı saat tartışılmaya devam ederken Hakan Ural, Ilıcalı'nın koluna taktığı saatin fiyatını ağzından kaçırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642fe3dfc62b7f625562b267" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bingöl'de büyük deprem! Prof. Dr. Görür uyarmıştı Deprem bölgesine yardım için göndermişti; ''mağdurum'' deyip yardım istedi AK Parti'nin kalesinde esnaftan Bakan Nebati'ye soğuk duş! Türkiye'nin ''intiharkolik'' lakaplı intihar meraklısı yine iş başında Bakan'dan depremde iletişimin kesilmesi için tepki çeken açıklama İsrail'den Gazze’ye hava saldırısı İstanbul'da 10 milyar TL'lik dev operasyon 153 gözaltı var! ''Çöp'' kavgası kanlı bitti; 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti Uşak’a Nisan ayında kar yağdı