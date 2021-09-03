Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 13:20 Oyuncu Hakan Ural, katıldığı bir programda sel ve yangın afetlerinde hükümete yardım çağrısında bulunan vatandaşla dalga geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6131f6e9fd97b6558a0d1553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var ! AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı 10 ilde FETÖ operasyonu