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  4. Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti

Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti

Oyuncu Hakan Ural, katıldığı bir programda sel ve yangın afetlerinde hükümete yardım çağrısında bulunan vatandaşla dalga geçti.

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