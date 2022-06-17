Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakan Ural'dan Acun Ilıcalı'ya şok sözler: Zaten konuşuyorsun oğlum... Hakan Ural'dan Acun Ilıcalı'ya şok sözler: Zaten konuşuyorsun oğlum... 17 Haziran 2022 Cuma Saat: 17:10 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ac8b60e19049159e5e7a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 67 milyon TL'lik vurgunda yeni görüntüler Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı Erdoğan ipleri kopardı: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın Yaşayan efsane Mike Tyson'ı hiç böyle görmediniz Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı Sokak ortasında ''kemerli'' dehşet! Sağlık çalışanı böyle direndi Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi'' Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz'' 6 terörist daha etkisiz hale getirildi