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KILIÇDAROĞLU CHP GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞUYOR - CANLI
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  3. 04 Aralık 2018 13:45

“Hakan Yılmaz devlete küfretti, ben de gerekeni yaptım”

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ın Etiler’de bir otelde darp edilmesine ilişkin davada sanık Denizhan Vural, “Devlete ve bayrağımıza küfretti. Ben de devlet söz konusu olduğunda gereğini yaptım. Fiili müdahalede bulunmak istedim ancak araya girdiler. Kendisi bizi tehdit etti” dedi. Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz’ın Etiler’de bir otelde darp edilmesine ilişkin davanın...

Bilgin Pro
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