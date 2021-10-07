Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 13:01 Brezilya'nın Sao Paulo RS takımında forma giyen William Ribeiro, hakeme attığı tekme dolayısıyla ‘cinayete teşebbüsle' yargılanacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615ec57b6da69271143154d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı İstanbul'da bir ATM saldırısı daha ''Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'' Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı CHP'li Özkan, Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Netflix yapımı Squid Game kavgası sokağı karıştırdı Trafik kazası sonrası ''pes'' dedirten anlar Yasemin Şefkatli'yi almaya davulla zurnayla gittiler