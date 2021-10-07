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  4. Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak

Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak

Brezilya'nın Sao Paulo RS takımında forma giyen William Ribeiro, hakeme attığı tekme dolayısıyla ‘cinayete teşebbüsle' yargılanacak.

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