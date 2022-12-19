Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakemin kararını beğenmeyip, hakeme saldırdılar Hakemin kararını beğenmeyip, hakeme saldırdılar 19 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 14:55 İstanbul 1. Amatör Lig'de oynanan Sefaköy Kartalspor - Bağcılar Ateştuğla Spor maçında Sefaköy temsilcisinin oyuncu ve taraftarları, karşılaşma sonunda kararlarını beğenmedikleri hakeme saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a0512bb4334d36ec4e2827" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü kayak merkezinde beklenen kar yağışı başladı 42 yıllık mimarın diploması sahte çıktı antalya-ahsap_heykellerin_en_buyugu_4_metre_en_kucugu_5_santim Oğlunu öldürüp, cesedi valize sığdıramayınca oraya atmış Bankacılığı bıraktı, hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu Direksiyon başında kalp krizinin belirtileri belli oldu Bu mağazada ihtiyaç sahiplerine her şey ücretsiz Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı -25 derecede vatan nöbetindeki Mehmetçik böyle görüntülendi