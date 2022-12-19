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Hakemin kararını beğenmeyip, hakeme saldırdılar

İstanbul 1. Amatör Lig'de oynanan Sefaköy Kartalspor - Bağcılar Ateştuğla Spor maçında Sefaköy temsilcisinin oyuncu ve taraftarları, karşılaşma sonunda kararlarını beğenmedikleri hakeme saldırdı.

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