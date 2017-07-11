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  3. 11 Temmuz 2017 12:15

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan sözleşmeli er Harun Arvas, törenle Bursa’ya uğurlandı.

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Taylandda turist otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı
Taylandda turist otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araba çarptı
Video Galeri
Hakkari şehidi memleketine uğurlandı
Hakkari şehidi memleketine uğurlandı
Video Galeri
FETÖye sünnetli tepki
FETÖye sünnetli tepki
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ABDde askeri uçak düştü: 16 ölü
ABDde askeri uçak düştü: 16 ölü
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Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti!
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti!