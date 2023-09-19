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  4. Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu

Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu

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Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan bir kişi 3 bin rakımlı Cilo Dağı'nda tam 11 yıl önce keşfettiği kaya balını kilosu 2 bin 500 TL'den satışa çıkardı.

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