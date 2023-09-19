Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu Hakkari'de 3 bin rakımda kilosu 2 bin 500 TL'lik doğal altın buldu 19 Eylül 2023 Salı Saat: 12:47 Güncelleme: 19 Eylül 2023 Salı 12:47 Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan bir kişi 3 bin rakımlı Cilo Dağı'nda tam 11 yıl önce keşfettiği kaya balını kilosu 2 bin 500 TL'den satışa çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65096e4a82e97574c23988c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilan Polat ''kötü insanlara'' bu el hareketini gönderdi Ankara’da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı İBB'ye bir 'yürüyen merdiven' sabotajı daha 2-3 kat maaşla çalıştıracak eleman bulamayınca bakı ne yaptı Bunu da gördük! Hazine avcıları ormana iş makinesiyle yol açtı Bir göl daha yok oluyor! ''Kaderine terk edildi, adeta ölümü bekliyor'' İstanbul'da ürküten manzara! Baraj gölü çöle döndü Helikopter kazasında son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı Sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti