SON DAKİKA
TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA İSRAİL AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Mayıs 2018 10:30

Hakkari’de 4 terörist daha...

TSK:"Hakkâri/Yüksekova bölgesine 17 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. " (İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Karadeniz yaylaları şenleniyor
Karadeniz yaylaları şenleniyor
Video Galeri
İstanbul'da kamyon dehşeti!
İstanbul'da kamyon dehşeti!
Video Galeri
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
Video Galeri
Otobosün aküsünü çalan hırsızlar kamerada
Otobosün aküsünü çalan hırsızlar kamerada
Video Galeri
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan çatışma
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan çatışma
Video Galeri
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi deodorant reklamı
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi deodorant reklamı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM