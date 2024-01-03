Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 13:52 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 13:52 Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de karla mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, ekipler yolları açmak için 24 saat çalışma yürütüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65953c8a10566641470f78a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar Türkiye'deki ''kartpostallık'' sisin içinden radyasyon çıktı! Kış turizminin başkentinde 2024 yılının ilk karı İstanbul'u kana bulamak isteyen DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı İstanbul'da yine bir tekel bayisine silahlı saldırı Bu sadece bir hırsızlık değil, şerefsizlik! Minicik çocukların hayatlarını çaldılar Bir suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda gözaltı var Yılbaşı gecesi dehşet! Genç kızı vurup kaçtı 11 ilde ''kırmızı bülten'' operasyonu: 56 kişi yakalandı