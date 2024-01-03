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  4. Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu

Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de karla mücadele sürüyor. Bölgede kar kalınlığı 5 metreyi bulurken, ekipler yolları açmak için 24 saat çalışma yürütüyor.

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