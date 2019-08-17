  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 17 Ağustos 2019 16:30

Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 17...

Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Eminönü’ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
Eminönü’ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
Video Galeri
Tam 20 yıl önce depremin acı yüzüyle karşılaştık
Tam 20 yıl önce depremin acı yüzüyle karşılaştık
Video Galeri
Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul’a gitti
Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul’a gitti
Video Galeri
İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti
İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti
Video Galeri
30 dakika yağmur yağdı, İznik göle döndü
30 dakika yağmur yağdı, İznik göle döndü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM