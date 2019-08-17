Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
17 Ağustos 2019 16:30
Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 17...