Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler

Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan bir vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66641c8cbd48d21abb002c73" allowfullscreen></iframe>