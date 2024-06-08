Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler Hakkari'de ayı saldırısı: Talihsiz adam öldürmekten beter ettiler 08 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 11:55 Güncelleme: 08 Haziran 2024 Cumartesi 11:55 Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan bir vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66641c8cbd48d21abb002c73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçişleri Bakanlığı artık her öldürülen kadın için tazminat ödeyecek İşte Türkiye'nin gerçek gizli zenginliği: Kilosu 175 bin TL Hepimizi zehirleceklerdi: Hastalıklı etler satılmak üzereyken ele geçirildi Aziz Yıldırım kongreyi terk etti İstanbul'da ''jigolo çetesi''ne baskın: Öyle bir tuzak kurmuşlar ki... Deprem bölgesinde 50 bin TL maaşla eleman aranıyor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya yaylım ateşi Öz kızına cinsel istismarda bulunan baba yakalandı Kediye apartmanda sopayla saldırdı