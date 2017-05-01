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  3. 01 Mayıs 2017 21:20

Hakkaride coşkulu karşılama

Kocaeli’de düzenlenen halk oyunları yarışmasında Türkiye şampiyonu olan Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi Hakkari’de davul zurnayla karşılandı.

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İstanbulda feci kaza: 1 ağır yaralı
İstanbulda feci kaza: 1 ağır yaralı
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Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı
Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine açıldı
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Türkiyenin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
Türkiyenin Zürih Başkonsolosluğuna saldırı
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Minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 9 yaralı
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ATV ile uçuruma yuvarlandı!
ATV ile uçuruma yuvarlandı!
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Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor
Sınırda güvenlik kuleleri ve mevziler yapılıyor