Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı

Hakkari'de merkez üssü Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

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