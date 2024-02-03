Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı Hakkari'de deprem! Çevre iller de sarsıldı 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 08:15 Güncelleme: 03 Şubat 2024 Cumartesi 08:15 Hakkari'de merkez üssü Yüksekova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bdcbf9e0d7565a9b07a893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'un seçim şarkısı Orhan Gencebay'dan egldi AKUT kurucusu Nasuh Mahruki bağımsız aday oldu Kırmızı bültenli bir karteli elebaşısı daha İstanbul'da yakalandı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Güldür Güldür Show hakkında gazilerle ilgili tepki çeken skeç sonrası inceleme başlatıldı Akrabalar birbiriyle çatıştı: Yaralılar var! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa etti Alev Alatlı hayatını kaybetti Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti!