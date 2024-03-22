Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili 22 Mart 2024 Cuma Saat: 07:25 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 07:25 Hakkari'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd083f8dc12b0beb03f703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da polisin yanında trafik magandası saldırısı Simge Sağın kış günü yaz tatili için paraya acımadı Kaza içinde kaza! Yaralılar var Aşık Veysel vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi Nevruz'u da rezil ettiler: 166 gözaltı var CHP'li vekil Özgür Özel'i kürsüye ''çırağımdı'' diyerek çağırdı Yön levhasına çarpan otomobil ikiye ayrıldı Savaş uçaklarımız hainlerin inlerini işte böyle vurdu Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru başarıyla ateşlendi