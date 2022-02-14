Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı Hakkari'de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı 14 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 10:05 İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 555 personelin katılımıyla 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6209ff35e2fddc6c07334d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Merve Boluğur'un seksi dansı sosyal medyayı salladı Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti İstanbul'da korkunç kaza! Kağıt gibi ezdi İstanbul'da polise meydan okumuşlardı; 26 tutuklama! Necati Şaşmaz yeni dizisini açıkladı İsyan ettiren zamlara ''tencereli, tavalı'' protesto BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde şarkı söyledi Kırmızı ışıkta dehşet: 2 kadın öldürüldü! Burj Khalifa gökdeleni Türk Bayrağı'yla aydınlatıldı