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Hakkari'de Eren Kış-25 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de 555 personelin katılımıyla 'Eren Kış-25 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu' başlatıldı.

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