Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de faciadan dönüldü Hakkari'de faciadan dönüldü 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 23:30 Hakkari’de yoğun kar yağışından dolayı dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna düştüğü anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a4447e9f9f78fab10ca3a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rize'de ''Kış Yüzme Şenliği''nde buzla kaplı gölde yüzdüler MİT'ten Suriye'ye derin operasyon: 23 hedef imha edildi ''Zavadanak Bekir'' yerel seçimlerde aday oldu Şehit babasının kalbi acı haberlere dayanamadı İstanbul'da turistin şüpheli ölümü: 1 turist öldü, 1 turist hastanede Çocuk koğuşunda tehdit, işkence, cinsel istismar İstanbul'da vahşet: Dondurucudan çocuk cesedi çıktı 10 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar