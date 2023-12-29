Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda heyelan meydana geldi. 3 kişi yaralanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşımı kesildi.

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