Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var 29 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:20 Güncelleme: 29 Aralık 2023 Cuma 10:20 Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda heyelan meydana geldi. 3 kişi yaralanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşımı kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658e7350024a5fd502052b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu Deprem bölgesinde yer altından çıkan sıvı merak konusu oldu MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe daha! Nokta operasyonla öldürüldü Sanayi sitesinde büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü Survivor All Star'ın ilk tanıtımında Nagihan, Turabi ve Poyraz damgasını vurdu 81 ilde kaçak ve sahte içki operasyonu: Yüzlerce gözaltı var! Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti İmamoğlu'ndan güldüren Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi İstanbul'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı