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Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesi yolunda heyelan meydana geldi. 3 kişi yaralanırken, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşımı kesildi.

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