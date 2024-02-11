Anasayfa Video Galeriler Gündem Hakkari'de korkutan deprem Hakkari'de korkutan deprem 11 Şubat 2024 Pazar Saat: 09:15 AFAD, Hakkari'de saat 07.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c866063519d1d56209d9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı Araç muayenesinde emsal karar! TÜVTÜRK o paraları iade edecek İstanbul trafiğinde can pazarı! Yol savaş alanına döndü Köprüye bebek katilinin posterini açanlar yakalandı Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi