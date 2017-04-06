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  3. 06 Nisan 2017 22:50

Hakkaride PKK sığınağı ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında bir sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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