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  3. 14 Nisan 2017 15:20

Hakkaride sağanak yağış hayatı felç etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Sağanak yağış sele neden oldu, köy yolları ulaşıma kapandı.

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