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  3. 23 Temmuz 2019 12:13

Hakkari'de sivil araca bombalı tuzak: Bir kişi öldü

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

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