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  3. 13 Haziran 2017 08:45

Hakkaride teslim olan teröristler konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist konuştu.

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