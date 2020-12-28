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İSİZLİK, YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞINA DA ZAM GELDİ!
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  3. 28 Aralık 2020 12:05

Hakkari'de yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsüyle tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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