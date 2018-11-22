Hakkari’deki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı
22 Kasım 2018 20:55
Hakkari’deki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı, Süngü Tepe Üs Bölgesi’ndeki patlamaya ilişkin, "Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında ’kama’ olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlenmiştir" açıklamasını yaptı....