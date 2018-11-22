  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Kasım 2018 20:55

Hakkari’deki mühimmat patlamasına ilişkin rapor açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Süngü Tepe Üs Bölgesi’ndeki patlamaya ilişkin, "Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında ’kama’ olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlenmiştir" açıklamasını yaptı....

Bilgin Pro
Video Galeri
Vicdansız bakıcı yaşlılara eziyet etti
Vicdansız bakıcı yaşlılara eziyet etti
Video Galeri
Rusya bu görüntüleri konuşuyor
Rusya bu görüntüleri konuşuyor
Video Galeri
11 futbolcu kırmızı kart gördü
11 futbolcu kırmızı kart gördü
Video Galeri
Karatay’dan yüksek yargıya ’şeker’, ’un’ ayarı
Karatay’dan yüksek yargıya ’şeker’, ’un’ ayarı
Video Galeri
Vizyonda bu hafta
Vizyonda bu hafta
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM