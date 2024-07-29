Anasayfa Video Galeriler Gündem Hal esnafı birbirine girdi: Yaralılar var Hal esnafı birbirine girdi: Yaralılar var 29 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 11:36 Güncelleme: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 11:36 İstanbul Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde esnaflar arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a754a2a2e872db8408d1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yat imalathanesinde yangın E-5'te şaşkına çeviren olay: Ameliyat önlüğüyle metrelerce yürüdü İstanbul'da Ortaköylü kumpircilerin Prens Selmanlı şovuna ceza yağdı Gözünün önünde otomobilini böyle çaldılar MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon: 2 kadın terörist öldürüldü Yolcu otobüsü, kamyonla çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var Fahiş fiyata e-Devlet üzerinden ''ihbar'' dönemi başladı Karavan değil, havavan: Türk mucit F-16'dan esinlenerek üretti Kırmızı bültenli 3 kişi daha Türkiye'de yakalandı