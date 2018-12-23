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  3. 23 Aralık 2018 15:31

Halı saha maçında şok ! Bir anda yere yığıldı

İstanbul Esenler'de halı sahada oynanan maçta dili boğazına kaçan Erol Doyan, itfaiyeci Kerim Doğan'ın müdahalesiyle kurtarıldı.

Bilgin Pro
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