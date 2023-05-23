Anasayfa Video Galeriler Gündem Halı sahada hayat kurtaran müdahale kamerada Halı sahada hayat kurtaran müdahale kamerada 23 Mayıs 2023 Salı Saat: 11:45 Güncelleme: 23 Mayıs 2023 Salı 11:45 İstanbul'da halı sahada dili boğazına kaçan 45 yaşındaki bir kişi maçtan çıkan bir başka vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646c7d242125985d1877dd53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu'dan HÜDA Par yorumu: ''Faydasını 10 yıl sonra göreceksiniz'' Türkevi'ne saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı Erol Evgin'den 28 Mayıs çağrısı Kayınbiraderine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada Pitbullu şehir eşkıyaları sopalarla iş yerine saldırdı Mauro Icardi, Simge Sağın'a ''kusura bakma'' diyerek yayınladı Bu dondurmanın porsiyonu 126 bin TL! 16 yaşındaki kız kavgayı izlerken canından oldu! Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, 2'nci kez fırlatıldı