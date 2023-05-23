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Halı sahada hayat kurtaran müdahale kamerada

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İstanbul'da halı sahada dili boğazına kaçan 45 yaşındaki bir kişi maçtan çıkan bir başka vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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