Anasayfa Video Galeriler Gündem Halı sahada ölüm! Bir anda yere yığılıp kaldı Halı sahada ölüm! Bir anda yere yığılıp kaldı 22 Mart 2024 Cuma Saat: 12:28 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 12:28 Gümüşhane'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki adam hayatını kaybetti. O anlar ise halı sahanın kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd4f25733d4cc417020bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da soba faciası: 2 ölü İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı Maskelerinizi hazırlayın: Tarih verildi, kabus geri dönüyor İsrail'den İHA'lı katliam: Sivilleri böyle vurdular Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı