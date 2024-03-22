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Halı sahada ölüm! Bir anda yere yığılıp kaldı

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Gümüşhane'de halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki adam hayatını kaybetti. O anlar ise halı sahanın kameralarına yansıdı.

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