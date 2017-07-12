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  3. 12 Temmuz 2017 16:15

Halı sahanın ortasında ölüm kamerada

Sakarya’da gerçekleşen futbol turnuvasında bir kişi kalp krizi geçirerek vefat etti. Kalp krizi geçirme anı kameraya yansıdı.

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nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
nın fotoğraf sergisine vatandaşlar yoğun ilgi
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FSMVÜden 15 Temmuzun 1. yıldönümüne özel panel
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Polis, yaşlı ve hasta olan kadını elleriyle besledi
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