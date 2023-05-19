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  4. Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı

Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı

İstanbul Haliç Köprüsü'nde meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce alev aldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

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