Anasayfa Video Galeriler Gündem Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 08:20 İstanbul Haliç Köprüsü'nde meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce alev aldı. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64670715c610ba27b207cbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi İstanbul'da gemi yangını! Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi Ağaç ATM'lerin üzerine devrildi; onlar ise para çekmeye devam etti Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok zor sorular: ''Erdoğan!'' diyerek bağırdı Rizeli vatandaş ''ezeli düşmanları'' için