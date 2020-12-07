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  3. 07 Aralık 2020 17:05

Haliç Köprüsü'nde otomobil takla attı

Haliç Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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