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  3. 04 Aralık 2019 11:25

Haliç Köprüsü'nde tek teker terörü kamerada

Haliç Köprüsü’nde ve E-5 Karayolu’nda motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Maganda o anları kaydettirip sosyal medyada paylaştı.

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