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  3. 07 Şubat 2021 12:10

Haliç Köprüsü'nde yanan otomobil küle döndü

Haliç Köprüsü üzerinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil cayır cayır yandı. Araç içerisindeki 4 kişi kendilerini son anda dışarı attı.

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