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Haliç Tersanesi'nde yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi içerisinde müzeye dönüştürülmek için çalışma yapılan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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