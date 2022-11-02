Anasayfa Video Galeriler Gündem Haliç Tersanesi'nde yangın paniği Haliç Tersanesi'nde yangın paniği 02 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:05 İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi içerisinde müzeye dönüştürülmek için çalışma yapılan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63624efc7e94ae55c80e1e27" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı Erdoğan'dan referandum açıklaması: ''Bütün adımları atmaya hazırız'' Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini uykusunda öldürüp, polisleri bekledi Hilal Altın’dan “Zamanında” söylenen şarkı… Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği video sosyal medyayı salladı Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti