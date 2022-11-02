Haliç Tersanesi'nde yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'ndaki Haliç Tersanesi içerisinde müzeye dönüştürülmek için çalışma yapılan binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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