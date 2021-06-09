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Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

Balıkçı Mehmet Oral'ın oltasına, Haliç'te köpek balığı takıldı. Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp kaçtı.

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