Anasayfa Video Galeriler Gündem Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı 09 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 13:50 Balıkçı Mehmet Oral'ın oltasına, Haliç'te köpek balığı takıldı. Oral'ın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı, kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı koparıp kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c09cf559f6670cb776b037" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu nasıl ihmal? Küçük Ahmet, oturmak istediği mermerle boşluğa düştü İstanbul'da rögarlardan yine mavi su fışkırdı İş arkadaşını öldürüp kuyuya attı İstanbul'da terör operasyonu; HDP'li isim de gözaltında İşte Erdoğan'ın AK Parti'ye Sedat Peker talimatı Macron'a tokadı atmıştı; dövüş ustası çıktı ''Mafya-siyaset'' ilişkilerinin araştırılması için verilen önerge reddedildi Belediye başkan yardımcısına satırlı saldırı girişimi Kars'tan acı haber: Bir astsubay şehit oldu, 3 kişi hayatını kaybetti