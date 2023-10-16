Anasayfa Video Galeriler Gündem Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü 16 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 11:15 Güncelleme: 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:15 Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Dakikalarca denizin üstüne baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652cf12ed35768717706d6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da laf atma cinayeti kamerada Ünlü oyuncu alkollü araç kullanırken, kaza yaptı: ''Kanunları biliyorum!'' 2 suç örgütü daha çökertildi Muş’ta aç kalan ayılar arı kovanları parçaladı Kılıçdaroğlu'ndan Güldür Güldür ekibine CHP skeci için tebrik Mersin'de 12 metrelik lüks tekne battı Gazze'ye ölüm yağdıran İsrailli kadın askerlerden tepki çeken paylaşım CHP'nin Çanakkale İl Kongresi’nde gergin anlar Tesla ile drift atmak pahalıya maloldu