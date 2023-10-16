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Haliç’te korku dolu anlar kamerada: Bir kadın denize düştü

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Haliç Metro Köprüsü’nde yürüyen bir kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Dakikalarca denizin üstüne baygın kalan kadın, tekne kaptanı tarafından kurtarıldı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

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