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  4. Haliç'te korkunç olay: Metrelerce yüksekten denize düştü

Haliç'te korkunç olay: Metrelerce yüksekten denize düştü

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Haliç Metro Köprüsü üzerinden bilinmeyen bir nedenle denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı can simidiyle kurtardı.

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