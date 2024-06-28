Anasayfa Video Galeriler Gündem Haliç'te korkunç olay: Metrelerce yüksekten denize düştü Haliç'te korkunç olay: Metrelerce yüksekten denize düştü 28 Haziran 2024 Cuma Saat: 09:31 Güncelleme: 28 Haziran 2024 Cuma 09:31 Haliç Metro Köprüsü üzerinden bilinmeyen bir nedenle denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı can simidiyle kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667e58c7ec221ca2780c0ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimiz bu ''sapığı'' arıyor: Her yere el ilanları asıldı Akıl almaz kaza kamerada: Çarptığı genç kız köprüden uçtu Gökyüzünde kabus: Motoru duran uçakta ölüm kalım savaşı kamerada 4 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Tekirdağ'da korkutan patlama Tıp fakültesinde Hipokrat Yemini'ne sansür Mülteci teknesi batarken genç kıza tecavüz etti Baba-oğul sokağı kan gölüne çevirdi: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da suç örgütü operasyonu: Avukat polise küfür etti; ortalık bir anda karıştı