  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Haziran 2017 12:45

Haliçte motosiklet kazası: 1 ölü

Haliç Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken köprü trafiği de durma noktasına geldi.

Video Galeri
Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
Cezayirli yankesici suçüstü yakalandı
Video Galeri
İzmir'de sosyal medyaya damga vuran görüntü
İzmir'de sosyal medyaya damga vuran görüntü
Video Galeri
Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı, Ana kraliçeyim dedi
Uyuşturucu satıcılığından gözaltına alındı, Ana kraliçeyim dedi
Video Galeri
“Suriyeliler, ekonomik çıkar uğruna sömürülüyor”
“Suriyeliler, ekonomik çıkar uğruna sömürülüyor”
Video Galeri
'Uyuşturucu tedavisi için başvuranlar 7 kat arttı'
'Uyuşturucu tedavisi için başvuranlar 7 kat arttı'
Video Galeri
İzmirde hoşgörünün tablosu
İzmirde hoşgörünün tablosu